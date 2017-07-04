Женская сборная США по борьбе приехала в Кисловодск на совместный с россиянками сбор к ЧМ

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Женская сборная США по борьбе начала подготовительный сбор к чемпионату мира в Париже с российской командой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной РФ Юрий Шахмурадов.
Тренировочный сбор проходит в Кисловодске. Затем сборной России с 18 по 30 июля предстоит сбор в Сочи, а заключительный этап подготовки к чемпионату мира россиянки проведут на подмосковной базе "Озеро Круглое" с 5 по 21 августа.
"Сборная США в составе 14 спортсменок приехали к нам, будут готовиться вместе с нами, а затем мы вместе отправимся на последний перед чемпионатом мира Гран-при Испании, который пройдет 15-16 июля в Мадриде, - рассказал Шахмурадов. - Это первый подобный опыт, который безусловно окажется полезным и одной, и другой команде. Нужно создавать хорошую конкуренцию".
Чемпионат мира пройдет 21-26 августа в Париже.