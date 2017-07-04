"Куньлунь" к ОИ-2022 хочет иметь в составе только китайских хоккеистов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" хочет, чтобы в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 в команде выступали только местные игроки. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Куньлуня" Билли Нгок.
"Куньлунь" дебютировал в КХЛ в прошлом году. Основу команды на данный момент составляют иностранные игроки.
"Наша цель, чтобы в сезоне-2021/22 перед Олимпиадой только китайские хоккеисты играли в "Куньлуне". Поэтому мы и создали две команды в ВХЛ (Высшая хоккейная лига. - Прим. ТАСС). Китайские хоккеисты не играют на уровне КХЛ, и нашей целью является то, чтобы они могли выступать на высшем уровне", - сказал Нгок.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году.