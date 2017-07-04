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Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентября

Спорт
4 июля, 13:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В каждой команде выступят пять мужчин, три женщины и два представителя боевого самбо

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Сборная РФ по самбо - победитель третьего розыгрыша Кубка президента в Эдинбурге

Сборная РФ по самбо - победитель третьего розыгрыша Кубка президента в Эдинбурге

© Пресс-служба Международной федерации самбо

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Определены день и место проведения четвертого традиционного розыгрыша Кубка президента по самбо, турнир пройдет 30 сентября в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Предыдущие соревнования проходили в британских Дартфорде, Манчестере и Эдинбурге.

"Четвертый Кубок президента, который уже стал традиционным, пройдет в Лондоне, - рассказал Шестаков. - На этот раз соревнования проходят в перекрестный Год науки и образования России и Великобритании, и неслучайно этот старт примет Университет Восточного Лондона".

В каждой команде будет пять мужчин, три женщины и два представителя боевого самбо. "Гарантированное участие в турнире примут команды России и Англии, в настоящее время ведутся переговоры с федерациями самбо Италии, Франции и других стран. Ожидаем, что в турнире примут участие восемь команд", - добавил Шестаков.

Впервые идея проведения Кубка президента по самбо была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского Содружества Лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.

Главный приз турнира - переходящий кубок, инкрустированный драгоценными камнями и весящий почти 10 кг, уже дважды завоевывала команда России. Агентство ТАСС традиционно является генеральным информационным партнером турнира.

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