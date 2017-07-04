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Китайские власти выделят почти 11 млрд юаней на развитие хоккея в Цзилине

Спорт
4 июля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Клуб из Цзилиня дебютирует в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги вместе с другим китайским клубом "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Администрация китайского города Цзилинь выделит 10 млрд 800 млн юаней ($1,58 млрд) на развитие хоккейной инфраструктуры. Об этом журналистам сообщил секретарь мэра Чжан Хуаньцю.

Клуб из Цзилиня дебютирует в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги вместе с другим китайским клубом "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян". Соглашение об этом было подписано во вторник в рамках меморандума между Федерацией хоккея России, Центром международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая. Планируется, что клуб также сыграет в "Кубке Шелкового пути", который стартует через год.

"У нас на севере страны развито немало зимних видов спорта, уже 40 лет существует хоккейная команда, которая является одним из лидеров чемпионата, но ее уровень ниже соперников из России. Поэтому по нашему плану необходимо привлечь хоккеистов из других стран, воспользоваться их передовым опытом, - сказал секретарь мэра. - Для развития хоккея в нашем городе создан инвестиционный фонд, в который вложено 10 млрд 800 млн юаней для строительства спортивной инфраструктуры и обучения игроков".

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