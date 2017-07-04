Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игр

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пляжный теннис является одним из самых прогрессирующих видов спорта в мире и в будущем обязательно войдет в программу летних Олимпийских игр. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В Москве с 11 по 16 июля пройдет командный чемпионат мира по пляжному теннису. В турнире в Москве примут участие 28 взрослых и 12 юниорских команд.

"Мы испытываем колоссальные проблемы с финансированием, учитывая, что это не олимпийский вид спорта. При этом он один из самых прогрессирующих видов спорта, не только в России, но и в мире, - сказал Тарпищев. - В Международном олимпийском комитете постоянно идет ротация видов спорта - это хорошо, не далеко то время, когда пляжный теннис будет в программе Олимпиады".

"Мы стали чемпионами мира, заиграла молодежь, которая выигрывает свои первые награды. За этот вид схватились регионы, где он хорошо развивается ", - добавил глава ФТР.

"За место в сборной России идет очень серьезная борьба. Такое сложно представить в большом теннисе", - сказал главный тренер сборной России по пляжному теннису Дмитрий Вихарев.