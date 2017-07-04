Чемпион Европы 2015 года многоборец Шкуренев примет участие в Гераклиаде

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетикуСпорт 4 июля, 15:21
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном трактореОбщество 4 июля, 15:17
Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019Спорт 4 июля, 15:16
Россиянка Потапова досрочно завершила встречу первого круга Уимблдона из-за травмыСпорт 4 июля, 15:12
Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осеньюМеждународная панорама 4 июля, 15:08
Путин и Трамп встретятся 7 июля в ГамбургеПолитика 4 июля, 14:52
Скончалась вдова Алексея Германа-старшегоКультура 4 июля, 14:40
Замглавы агентства Синьхуа заявил о готовности расширять сотрудничество с российскими СМИОбщество 4 июля, 14:34
Четырехкратная чемпионка мира штангистка Каширина будет бороться за награды ГераклиадыСпорт 4 июля, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года многоборец Илья Шкуренев примет участие в турнире "Гераклиада", который впервые пройдет в Москве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Фит-лиги "Гераклион", член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Михаил Бутов.
Гераклиада пройдет в Москве с 21 по 23 июля. На ней будут представлены пять основных направлений: функциональное многоборье, тяжелая атлетика, легкая атлетика, греко-римская борьба и силовая атлетика. В турнире примут участие как профессионалы, лидеры российского спорта, так и любители в разных возрастных категориях. В программу легкоатлетических соревнований, которые пройдут в новом формате 4х4 (соревнуются мужчины и женщины), включено толкание ядра, а также спиди-пентатлон (укороченное многоборье). В этих видах выступят ведущие российские легкоатлеты.
"В рамках легкоатлетического турнира будут проведены соревнования среди метателей ядра, - заметил Бутов. - Планируют принять участие в Гераклиаде лидеры сборной России в этой дисциплине: Алена Бугакова, Александр Лесной, Максим Афонин. В многоборье собирается выступить вся наша национальная команда во главе с Ильей Шкуреневым, который не раз становился призером на международных соревнованиях самого высокого уровня".
Шкуренев на чемпионате России по легкоатлетическим многоборьям, который проходил в Смоленске с 9 по 11 июля, сумел выполнить квалификационный норматив для участия в мировом первенстве в Лондоне. Однако этот спортсмен пока не получил от IAAF права выступать на международных стартах в статусе нейтрального атлета.
"В турнире тяжелоатлетов намерены принять участие члены сборной России", - добавил Бутов.
Организаторы Гераклиады намерены проводить во время турнира различные мастер-классы для зрителей. Они получат возможность испытать себя на полосе препятствий, в мастер- классе по рукопашному бою, в различных русских народных забавах, в поднятии штанги и т. д.