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Олимпийская чемпионка Семеня может быть не допущена на ОИ-2020 без гормональной терапии

Спорт
4 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В исследовании говорится, что в определенных случаях спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество по сравнению со спортсменками с более низким уровнем тестостерона

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Кастер Семени

Кастер Семени

© AP Photo/Anja Niedringhaus

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м южноафриканка Кастер Семеня может быть не допущена на Олимпиаду 2020 года, если не пройдет курс гормональной терапии. Об этом сообщает The Guardian.

Сомнения в половой принадлежности бегуньи возникли после ее победы на чемпионате мира 2009 года в Берлине. Спортсменке в течение года было запрещено участвовать в легкоатлетических соревнованиях, ей пришлось пройти гендерные тесты. В 2010 году вопрос был закрыт, ей разрешили участвовать в женских соревнованиях, несмотря на то, что уровень тестостерона в ее крови превышал установленный верхний порог.

В Британском журнале спортивной медицины в понедельник была опубликована статья с результатами исследования проблемы гиперандрогенизма. Оно, в частности, показало, что в определенных случаях спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению со спортсменками с более низким уровнем тестостерона. 

В исследовании были проанализированы на концентрацию андрогенов 2127 проб крови, полученные от спортсменов, участвовавших в чемпионатах мира 2011 и 2013 годов. Результаты этого исследования будут использованы для апелляции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу индианки Дути Чанд.

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок спринтера из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста, в ее анализах было обнаружено повышенное содержание тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма в связи с недостаточной научной доказательной базой и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость результатов от уровня мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.

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