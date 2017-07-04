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Россиянка Потапова досрочно завершила встречу первого круга Уимблдона из-за травмы

Спорт
4 июля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Теннисистка не смогла продолжить матч с немкой Татьяной Марией во втором сете со счетом 2:2

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Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

© EPA/NIC BOTHMA

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова досрочно завершила матч против представительницы Германии Татьяны Марии в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу немки. Во втором сете при счете 2:2 Потапова не смогла продолжить встречу из-за травмы колена.

Для 16-летней россиянки матч с Марией стал дебютным в основной сетке Уимблдона.

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