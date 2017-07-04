Россиянка Потапова досрочно завершила встречу первого круга Уимблдона из-за травмы

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетикуСпорт 4 июля, 15:21
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном трактореОбщество 4 июля, 15:17
Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019Спорт 4 июля, 15:16
Россиянка Потапова досрочно завершила встречу первого круга Уимблдона из-за травмыСпорт 4 июля, 15:12
Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осеньюМеждународная панорама 4 июля, 15:08
Путин и Трамп встретятся 7 июля в ГамбургеПолитика 4 июля, 14:52
Скончалась вдова Алексея Германа-старшегоКультура 4 июля, 14:40
Замглавы агентства Синьхуа заявил о готовности расширять сотрудничество с российскими СМИОбщество 4 июля, 14:34
Четырехкратная чемпионка мира штангистка Каширина будет бороться за награды ГераклиадыСпорт 4 июля, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова досрочно завершила матч против представительницы Германии Татьяны Марии в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу немки. Во втором сете при счете 2:2 Потапова не смогла продолжить встречу из-за травмы колена.
Для 16-летней россиянки матч с Марией стал дебютным в основной сетке Уимблдона.