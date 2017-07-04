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Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019

Спорт
4 июля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Матчи отборочного этапа пройдут 6-16 ноября 2017 года, 5-15 февраля и 12-22 ноября 2018 года

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная России сыграет в одной группе с командами Албании, Литвы и Венгрии в квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола.

Жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы прошла во вторник в Мюнхене. Всего в квалификации примут участие 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды.

В финальную часть турнира выйдут победители своих групп, а также шесть лучших сборных из занявших вторые места. Матчи отборочного этапа пройдут 6-16 ноября 2017 года, 5-15 февраля и 12-22 ноября 2018 года.

Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Сербии и Латвии.

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