Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная России сыграет в одной группе с командами Албании, Литвы и Венгрии в квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола.
Жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы прошла во вторник в Мюнхене. Всего в квалификации примут участие 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды.
В финальную часть турнира выйдут победители своих групп, а также шесть лучших сборных из занявших вторые места. Матчи отборочного этапа пройдут 6-16 ноября 2017 года, 5-15 февраля и 12-22 ноября 2018 года.
Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Сербии и Латвии.