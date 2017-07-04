Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетику

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Многократная чемпионка мира и Европы Оксана Сливенко, завершившая выступления в конце 2013 года, приняла решение вернуться в тяжелую атлетику для того, чтобы успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом Сливенко сообщила ТАСС.

Сливенко, на Играх-2008 в Пекине выигравшая серебро в весовой категории до 69 кг, в последний раз выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года, когда на чемпионате мира в Польше стала четвертой.

"Я приняла решение вернуться в тяжелую атлетику, - сказала Сливенко. - Первым турниром после возвращения для меня может быть Гераклиада, которая состоится в конце июля в Москве. Но если я пойму, что я недостаточно готова к этому турниру, то не буду на нем выступать. Я не собираюсь форсировать тренировки и понимаю, что на главный старт сезона - ноябрьский чемпионат мира - у меня нет возможности отобраться".

"Я буду готовиться с прицелом на следующий сезон в своей любимой весовой категории до 69 кг, - продолжила спортсменка. - Первым международным стартом для меня должен стать чемпионат Европы. Главная цель - это Олимпиада 2020 года, где я хочу выступить успешно".

В активе 30-летней Сливенко три золотых награды чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы. Не исключено, что совсем скоро она получит возможность обменять серебро ОИ-2008 на золото, так как у победительницы тех Игр китаянки Лю Чуньхун после перепроверки проб был обнаружен допинг.