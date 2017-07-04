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Жуков: наследие ОИ-2014 превзошло все ожидания спустя 10 лет после победы заявки Сочи

Спорт
4 июля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Количество туристического потока в городе возросло с двух до шести миллионов

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Александр Жуков

Александр Жуков

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наследие Олимпийских игр 2014 года спустя 10 лет после победы заявки Сочи на выборах олимпийской столицы в Гватемале превзошло все ожидания. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Ровно 10 лет назад 4 июля на тот момент президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге объявил столицей зимних Игр российский Сочи. Победа была одержана во втором раунде голосования, российская заявка победила южнокорейских Пхенчхан, где пройдут Игры-2018, с преимуществом в четыре голоса.

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Спортивное наследие олимпийского Сочи: два года спустя

"Когда мы подавали заявку, в первую очередь преследовали цель развития Сочи как всесезонного курорта, ведь он до того момента традиционно был местом только летнего отдыха, - рассказал Жуков. - И эта задача была полностью реализована - и теперь это не просто всесезонный курорт, но и центр развития зимних видов спорта. Мы получили колоссальное наследие после Игр, и спустя десять лет оно превзошло все ожидания".

Количество туристического потока в городе возросло с двух до шести миллионов. "Сочи за десять лет стал городом с современной инфраструктурой, теперь это город с принципиально иным качеством жизни, - подчеркнул глава ОКР. - Но олимпийское наследие не исчерпывается только городом, оно касается и популяризации в нашей стране зимних видов спорта, а приток занимающихся ими в России огромен. И речь не только о популярных в нашей стране хоккее, биатлоне или фигурном катании, вспомним всплеск популярности шорт-трека после Игр".

После Олимпиады Сочи принял не один важнейший международный старт. "Сейчас в Сочи на объектах Олимпиады-2014 проводятся крупнейшие международные соревнования, и в дальнейшем столица Игр-2014 будет не только одним из главных центров развития зимних видов спорта в России, но и местом проведении гонок "Формулы-1" и предстоящего чемпионата мира по футболу", - подчеркнул Жуков.

Глава ОКР отметил, что благодаря Играм в Сочи в России появились великолепный комплекс трамплинов, санно-бобслейная, лыжная и горнолыжная трассы. И хотя в городе на момент победы заявки не было ни одного готового спортивного объекта, к 2014 году появились две медиадеревни, 11 спортивных объектов и 22 объекта обеспечения. "Право на Олимпийские игры, которое 10 лет назад получила Россия, оставило нам огромное наследие и послужило толчком развития спорта в стране. Значит, с поставленной целью наша страна справилась".

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