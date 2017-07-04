Сливенко неизвестно, когда она получит олимпийское золото после дисквалификации соперницы

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Многократная чемпионка мира и Европы по тяжелой атлетике Оксана Сливенко не знает, какова судьба золотой медали Олимпийских игр 2008 года, которая должна быть передана ей после дисквалификации соперницы. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине Сливенко завоевала серебро в весовой категории до 69 кг, победу одержала китаянка Лю Чуньхун. В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что допинг-проба китайской спортсменки оказалась положительной, золото Игр должно быть передано россиянке.

"Пока я никаких вестей ни от российской, ни от Международной федерации тяжелой атлетики я не получала. Я периодически смотрю сайт международной федерации, но даже в протоколах никаких изменений пока нет. Не знаю, с чем это связано. Сами мы пока не предпринимаем никаких действий", - сказала Сливенко.

"Пускай все идет своим чередом, видимо, там идет какое- то расследование. Но когда мне придет эта золотая медаль, то каких-то особых эмоций испытывать не буду. Конечно, с одной стороны будет присутствовать радость, но настоящим праздником было бы получить это золото девять лет назад, на самой пекинской Олимпиаде", - добавила она.

Во вторник Сливенко заявила ТАСС о своем намерении вернуться в большой спорт, чтобы успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В последний раз она выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года, когда на чемпионате мира в Польше стала четвертой. В ее активе три золотых награды чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы.