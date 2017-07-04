Павлюченкова проиграла австралийке Родионовой в первом круге Уимблдона

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 16-м номером, уступила австралийке Арине Родионовой в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 9:7 в пользу Родионовой. Матч продолжался 2 часа 31 минуту.
В следующем круге Родионова встретится с победительницей матча между китаянкой Хань Синьюнь и представительницей Казахстана Зариной Дияс.
Уимблдон завершится 16 июля.