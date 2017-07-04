Тарпищев: Олимпиада 2014 года стимулировала развитие Сочи

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи стимулировало развитие города. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ровно 10 лет назад 4 июля на тот момент президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге объявил столицей зимних Игр российский Сочи. Победа была одержана во втором раунде голосования, российская заявка победила южнокорейских Пхенчхан, где пройдут Игры-2018, с преимуществом в четыре голоса.

"Мы ведь выставляли Сочи еще на 2002 год, и наша заявка заняла пятое место из девяти. На тот момент мы подавали заявку с позиции имиджа новой России, - сказал Тарпищев. - В итоге Олимпиада имела огромное значение. Она дала импульс развитию курорта, показала, что Россия спортивная держава и такое событие просто необходимо для создания образа массового здоровья нации".

По словам Тарпищева, ключевую роль в получении Олимпиады сыграл президент РФ Владимир Путин. "Наш президент является примером для всех, он много занимается спортом. Во многом благодаря личному участию президента мы выиграли на последнем этапе в Гватемале, когда вопрос не был еще однозначным, что мы побеждаем, - отметил Тарпищев.

"Конечно, та победа имеет колоссальное значение, которое просто невозможно недооценить. Наверное, без той победы мы бы не получили позже чемпионат мира по футболу и многих других крупных турниров", - добавил он.