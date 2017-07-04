Депутат предложил Мутко бесплатно отдавать непроданные билеты на матчи футбольным школам

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов обратился во вторник к вице-премьеру Виталию Мутко с предложением рассмотреть возможность бесплатного предоставления нереализованных билетов на футбольные матчи учащимся футбольных школ.
Соответствующее письмо парламентарий передал лично Мутко, который в закрытом для прессы формате выступил во вторник на заседании фракции либерал-демократов в преддверии запланированного на среду выступления в Госдуме в рамках "Правительственного часа". Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
"Прошу обратить Ваше внимание на существующую на сегодняшний день проблему, связанную с реализацией билетов на футбольные матчи. При продаже билетов часто возникает ситуация, при которой определенная часть билетов оказывается нереализованной", - говорится в письме Власова.
"Мое предложение состоит в том, чтобы предоставлять нереализованные билеты на футбольные матчи учащимся футбольных школ на безвозмездной основе", - указывает он.
Парламентарий уверен, что в случае реализации данной инициативы можно будет решить сразу несколько проблем. "Во-первых, мы решим проблему заполняемости стадионов, которая особенно актуальна в регионах, в которых отсутствуют известные футбольные клубы; во-вторых, реализация данной инициативы позволит молодым ребятам из футбольных секций получить практические навыки и научиться мастерству у профессиональных футболистов", - считает политик. В-третьих, на его взгляд, "посещение стадиона - это отличный способ занять свободное время молодежи и уберечь их от негативного влияния".
"Прошу вас рассмотреть возможность реализации данной инициативы", - обратился депутат к вице-премьеру.