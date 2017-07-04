Индия намерена принять чемпионат мира по футболу среди молодежи в 2019 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Всеиндийская футбольная федерация заявила во вторник, что заинтересована в том, чтобы провести чемпионат мира среди молодежных команд в 2019 году. Как сообщил прессе президент организации Прафул Патель, Индия, которая готовится принять в этом году чемпионат мира среди юношей, намерена затем получить и эти соревнования.
"Индия устраивает юношеский чемпионат мира в октябре этого года, мы считаем, что проведение затем молодежного чемпионата мира было бы лучшим способом сохранить футбольную динамику в стране", - приводит слова Пателя электронная версия газеты "Таймс оф Индиа".
"Мы будем рады обсудить с ФИФА возможность организации этого мероприятия в Индии в 2019 году", - добавил он.
В октябре текущего года в Индии впервые пройдет чемпионат мира среди юношей [для игроков не старше 17 лет]. В Нью-Дели рассчитывают, что этот опыт позволит стране также впервые принять и молодежный чемпионат [для футболистов не старше 20 лет].
"Мы сообщили комитету по соревнованиям ФИФА, что стремимся провести такой чемпионат уже через два года", - отметил Патель.