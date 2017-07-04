Глава ВФЛА Шляхтин получил официальное приглашение на конгресс IAAF

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин получил официальное приглашение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) посетить конгресс организации в Лондоне, который пройдет в преддверии чемпионата мира. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.
Конгресс IAAF пройдет со 2 по 3 августа. Как сообщил ранее журналистам спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников, существует вероятность, что на этом конгрессе вновь будет поднят вопрос о возможности возвращения ВФЛА членства в IAAF.
"Я получил официальное приглашение IAAF на конгресс и планирую туда поехать, - заметил Шляхтин. - Останусь ли я после конгресса поболеть за своих спортсменов? Все будет зависеть от срока действия визы. Но если и останусь, то ненадолго".
До получения официального приглашения глава ВФЛА заявлял журналистам, что не собирается ехать на чемпионат мира как частное лицо.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.