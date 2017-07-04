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Мутко неизвестно о возможном назначении Широкова спортивным директором РФС

Спорт
4 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее издание "Советский спорт" сообщило, что Широков может быть назначен в на этот пост в ближайшие дни

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Роман Широков

Роман Широков

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко неизвестно о том, что бывший капитан сборной России Роман Широков может быть назначен спортивным директором РФС. Об этом Мутко заявил журналистам.

Ранее издание "Советский спорт" сообщило, что Широков может быть назначен в на пост спортивного директора РФС в ближайшие дни.

"Не знаю об этом", - сказал Мутко.

Широков провел за сборную России 57 матчей и забил 13 мячей. Карьеру футболиста он завершил в прошлом году в возрасте 35 лет. Сейчас Широков возглавляет Общероссийский профсоюз футболистов.

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