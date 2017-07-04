Чернышенко: проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследие

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Проведение в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года создало значительное нематериальное наследие, в частности, в России было возрождено волонтерское движение. Об этом ТАСС заявил бывший глава оргкомитета "Сочи-2014", генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.
Во вторник исполняется 10 лет с момента объявления Сочи столицей Олимпиады-2014. Выборы прошли в Гватемале.
"Такой проект бывает один раз в жизни поколения, наш успех был в том, что мы выбрали правильную стратегию - наследие, которое оставит Олимпиада не только для Сочи, но и для всей страны. А самое главное то, что мы в полном объеме реализовали эту стратегию и сделали из мечты реальность. В Сочи построены современные спортивные объекты, модернизирована транспортная, инженерная и телекоммуникационная инфраструктура. Создано большое нематериальное наследие, изменилось отношение общества к людям с инвалидностью, возрождено волонтерское движение, внедрены зеленые стандарты", - сказал Чернышенко.
"Игры стали для России и всех жителей страны колоссальным поводом для гордости. Горжусь тем, что они прошли без сучка, без задоринки, а МОК признал их лучшими в истории зимних Игр", - добавил собеседник ТАСС.
Чернышенко отметил, что проведение зимней Олимпиады способствовало успешной организации в России других крупных международных событий.
"После получения права на проведение Игр-2014 Россия приобрела международную репутацию партнера, который держит слово и выполняет обязательства. Маховик был раскручен, страна стала уверенно получать мегапроекты - Универсиаду-2013, ЭКСПО-2015, чемпионат мира - 2018", - сказал он.
По словам Чернышенко, опыт в организации олимпийского проекта был использован в подготовке чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу.
"Игры в Сочи воспитали команду российских специалистов по управлению мегапроектами и глобальными спортивными событиями. Олимпийский стадион "Фишт", который свой главный экзамен сдал еще в 2014 году, вновь получил высокую оценку и от футболистов, и от гостей Кубка конфедераций. Уверен, что городу есть чем удивить участников чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут на стадионе "Фишт", - сказал собеседник ТАСС.
"Приятно, что 14 сборных по футболу уже выразили желание базироваться в Сочи во время чемпионата мира", - добавил Чернышенко.
В пресс-службе "Газпром-медиа" сообщили, что специально к десятилетию победы Сочи в выборах организатора Олимпиады-2014 был снят документальный фильм об олимпийском наследии "Я люблю тебя, Сочи...", который во вторник будет показан на телеканале "Матч ТВ".