Россиянка Родина проиграла чешке Плишковой в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Плишковой. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В следующем круге Плишкова, "посеянная" на турнире под 3-м номером, встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Турнир завершится 16 июля.