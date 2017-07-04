Россиянка Касаткина победила китаянку Чжэн Сайсай в первом круге Уимблдона

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила китаянку Чжэн Сайсай в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней россиянки, "посеянной" на турнире под 29-м номером. Матч продолжался 1 час 11 минут.
В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары между испанкой Ларой Арруабарренной и эстонкой Анеттой Контавейт.
Уимблдон завершится 16 июля.