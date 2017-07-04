Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Касаткина победила китаянку Чжэн Сайсай в первом круге Уимблдона

Спорт
4 июля, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA/HANNAH MCKAY

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила китаянку Чжэн Сайсай в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней россиянки, "посеянной" на турнире под 29-м номером. Матч продолжался 1 час 11 минут.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары между испанкой Ларой Арруабарренной и эстонкой Анеттой Контавейт.

Уимблдон завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
2
Полиция Украины конфисковала серверы распространившей вирус Petya компании
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
5
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
6
В буферных зонах в Сирии могут разместить военную полицию России
7
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
Темы дня
Загрузка...
Реклама