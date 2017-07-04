Часть хоккеистов московского "Динамо" получила статус неограниченно свободных агентов

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присвоила игрокам московского "Динамо", обратившимся в лигу в связи с долгами по зарплате, статус неограниченно свободных агентов. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.
Во вторник дисциплинарный комитет КХЛ рассматривал возможность присвоения хоккеистам "Динамо" статуса неограниченно свободных агентов в связи с задержкой заработной платы на срок до трех месяцев.
"Заседание комитета закончилось. Я подтверждаю, что те игроки, которые обращались в лигу через профсоюз или со своими агентами, присвоен статус НСА (неограниченно свободного агента - прим ТАСС), - сказал Коваленко. - По тем игрокам, которые не обращались, никакого решения нет".