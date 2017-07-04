Россиянин Донской уступил немцу Звереву в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской уступил представителю Германии Александру Звереву, "посеянному" на турнире под 10-м номером, в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Зверева. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В следующем круге Зверев встретится с победителем матча между голландцем Робином Хасе и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Уимблдон завершится 16 июля.