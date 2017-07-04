Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си ЦзиньпинаПолитика 4 июля, 21:31
"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матчеСпорт 4 июля, 21:28
ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 4 июля, 21:13
Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение КавендишаСпорт 4 июля, 21:00
Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезонеСпорт 4 июля, 20:51
Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"Спорт 4 июля, 20:36
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июнеСпорт 4 июля, 20:08
Агент: хоккеист Дугин может остаться в московском "Динамо", если ему предложат контрактСпорт 4 июля, 20:04
Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"Спорт 4 июля, 20:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо" объявил о подписании контракта с российским нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Подробности сделки не разглашаются. По данным издания Denver Post, срок контракта между 23-летнем Якуповым и "Колорадо" рассчитан на один сезон, за который форвард заработает $875 тыс.
Якупов был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. За канадский клуб россиянин провел четыре сезона, после чего был обменян в "Сент-Луис". В минувшем регулярном чемпионате в 40 матчах Якупов набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Россиянин стал неограниченно свободным агентом НХЛ после того, как "Сент-Луис" не сделал ему квалификационного предложения.