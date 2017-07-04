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Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"

Спорт
4 июля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Срок соглашения составляет один год

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Наиль Якупов

Наиль Якупов

© AP Photo/Rick Scuteri

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо" объявил о подписании контракта с российским нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Подробности сделки не разглашаются. По данным издания Denver Post, срок контракта между 23-летнем Якуповым и "Колорадо" рассчитан на один сезон, за который форвард заработает $875 тыс.

Якупов был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. За канадский клуб россиянин провел четыре сезона, после чего был обменян в "Сент-Луис". В минувшем регулярном чемпионате в 40 матчах Якупов набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Россиянин стал неограниченно свободным агентом НХЛ после того, как "Сент-Луис" не сделал ему квалификационного предложения.

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