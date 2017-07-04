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Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне

Спорт
4 июля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В июне Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04 м) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики.

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Мария Ласицкене (Кучина)

Легкоатлетка Ласицкене выиграла девятый турнир подряд, победив на Мемориале Знаменских

В июне Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04 метра) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. В воскресенье она одержала девятую победу подряд, выиграв на Мемориале Знаменских в Жуковском.

Также на звание лучшей легкоатлетки прошедшего месяца претендуют польская метательница молота Анита Влодарчик, голландская бегунья Сифан Хассан, датская бегунья Сара Петерсен и греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди.

У мужчин за звание лучшего легкоатлета июня поспорят шведский метатель диска Даниэль Сталь, французский бегун Гарфилд Дарьен, норвежский бегун Карстен Вархольм, польский метатель молота Павел Файдек и немецкий метатель копья Томас Рёлер.

Голосование проводится на официальных страницах Европейской ассоциации легкой атлетики в Twitter и Facebook и продлится до пятницы.

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