Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне

Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си ЦзиньпинаПолитика 4 июля, 21:31
"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матчеСпорт 4 июля, 21:28
ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 4 июля, 21:13
Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение КавендишаСпорт 4 июля, 21:00
Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезонеСпорт 4 июля, 20:51
Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"Спорт 4 июля, 20:36
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июнеСпорт 4 июля, 20:08
Агент: хоккеист Дугин может остаться в московском "Динамо", если ему предложат контрактСпорт 4 июля, 20:04
Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"Спорт 4 июля, 20:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики.
В июне Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04 метра) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. В воскресенье она одержала девятую победу подряд, выиграв на Мемориале Знаменских в Жуковском.
Также на звание лучшей легкоатлетки прошедшего месяца претендуют польская метательница молота Анита Влодарчик, голландская бегунья Сифан Хассан, датская бегунья Сара Петерсен и греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди.
У мужчин за звание лучшего легкоатлета июня поспорят шведский метатель диска Даниэль Сталь, французский бегун Гарфилд Дарьен, норвежский бегун Карстен Вархольм, польский метатель молота Павел Файдек и немецкий метатель копья Томас Рёлер.
Голосование проводится на официальных страницах Европейской ассоциации легкой атлетики в Twitter и Facebook и продлится до пятницы.