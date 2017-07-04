Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 игрокам московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Во вторник состоялось заседание дисциплинарного комитета КХЛ, по итогам которого статус неограниченно свободного агента был присвоен 11 игрокам "Динамо", имевшим односторонний контракт, двум игрокам, имевшим статус "закреплен за клубом", 21 игроку, имевшему двусторонний контракт и восьми игрокам, имевшим статус "закреплен за клубом" [наличие квалификационного предложения].

Среди прочих этот статус получили Максим Карпов, Денис Кокарев, Семен Кокуев, Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин, Мэт Робинсон, Яков Рылов, Алексей Сопин, Егор Дугин и Клим Костин.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В предыдущих сезонах документы на выступление в чемпионате подавала Автономная некоммерческая организация "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", игроки имеют подписанные контракты именно с этой организацией. Долги АНО "ОХК "Динамо" составляют порядка 2 млрд рублей, из них около 800 млн рублей - это задолженность по зарплате хоккеистам.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "ОХК "Динамо".