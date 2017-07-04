ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМ

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки на 14 российских спортсменов, претендующих на участие в чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

"Мы отправили в IAAF заявки на 14 спортсменов - пять мужчин и девять женщин, - сказала Орлова. - Они содержат достаточно подробную информацию, в том числе и о том, где и когда спортсмен выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира. Заявки подавались не только на тех спортсменов, у которых есть норматив. Нельзя исключать того, что оставшиеся смогут решить эту задачу до дедлайна - 24 июля".

Квалификационный норматив на данный момент выполнили девять российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский. Члены сборной России бегуньи Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Кристина Сивкова, а также прыгун в высоту Даниил Цыплаков получили от IAAF нейтральный статус, но пока не выполнили норматив.

"В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в ней [заявке], что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь", - заметила собеседница агентства.

Орлова сказала, что в IAAF также ушли заявки на личных тренеров некоторых спортсменов. Это Сергей Клевцов [тренер Шубенкова], Геннадий Габрилян [тренер Ласицкене], Светлана Абрамова [тренер Сидоровой], Лорен Сигрейв [тренер Клишиной] и так далее.

Список легкоатлетов и сопровождающих их лиц должен пройти согласование в IAAF. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.