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"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матче

Спорт
4 июля, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Роберто Манчини

Роберто Манчини

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" одержал первую победу под руководством итальянского тренера Роберто Манчини, выиграв в товарищеском матче на сборе в Австрии у венской "Аустрии" со счетом 2:1.

Манчини возглавил петербургский клуб 1 июня, сменив румынского тренера Мирчу Луческу.

Счет в игре открыл защитник "Аустрии" Петар Филипович на 28-й минуте. У петербуржцев отличились бразилец Жулиано (54) и Юрий Жирков (74). На 46-й минуте у "Зенита" дебютировал аргентинский полузащитник Леандро Паредес, приобретенный у итальянской "Ромы".

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