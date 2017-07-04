"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" одержал первую победу под руководством итальянского тренера Роберто Манчини, выиграв в товарищеском матче на сборе в Австрии у венской "Аустрии" со счетом 2:1.

Манчини возглавил петербургский клуб 1 июня, сменив румынского тренера Мирчу Луческу.

Счет в игре открыл защитник "Аустрии" Петар Филипович на 28-й минуте. У петербуржцев отличились бразилец Жулиано (54) и Юрий Жирков (74). На 46-й минуте у "Зенита" дебютировал аргентинский полузащитник Леандро Паредес, приобретенный у итальянской "Ромы".