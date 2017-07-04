"Рейнджерс" не вышел во второй квалификационный раунд ЛЕ, проиграв клубу из Люксембурга

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" проиграл в гостях "Нидеркорну" из Люксембурга со счетом 0:2 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Первая игра завершилась победой шотландской команды - 1:0. Таким образом, в следующий раунд пробился клуб из Люксембурга.
"Рейнджерс", который является 54-кратным чемпионом Шотландии, принял участие в еврокубках впервые с сезона-2011/12. В 2012 году клуб из-за финансовых проблем был отправлен в четвертый по значимости шотландский дивизион. В премьер-лигу команда вернулась перед началом сезона-2016/17, в котором заняла третье место и получила право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.
В другом матче игрового дня мальтийский "Бальцан" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" - 3:3. Первая встреча завершилась победой венгерского клуба - 2:0.