ФК "Алашкерт" из Армении вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Алашкерт" из Армении в гостях сыграл вничью с "Санта-Коломой" из Андорры со счетом 1:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В составе хозяев забитым мячом отметился Илдефонс Лима (63-я минута), у гостей отличился Юрос Ненадович (28). Первый матч завершился домашней победой "Алашкерта" - 1:0. Таким образом в следующий раунд вышла команда из Армении.

Результаты других матчей:

"Таллин" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) - 0:1 (первый матч - 0:2);

"Трепча 89" (Косово) - "Викингур" (Фарерские острова) - 1:4 (1:2);

"Европа" (Гибралтар) - ТНС (Уэльс) - 1:3 (2:1);

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 0:0 (0:1).

Матчи второго квалификационного раунда пройдут 11-12 июля и 18-19 июля.