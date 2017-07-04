Футболист сборной Португалии Пепе стал игроком турецкого "Бешикташа"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Португалии по футболу Пепе стал игроком турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
По данным портала Transfermarkt.de, контракт 34-летнего португальца с "Бешикташем" рассчитан на два сезона.
Предыдущим клубом Пепе был мадридский "Реал", где он выступал с 2007 по 2017 год, проведя 334 матча и забив 15 голов во всех турнирах. В составе "Реала" футболист по три раза выигрывал чемпионата Испании (2007/08, 2011/12, 2016/17) и Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17). Дважды Пепе становился обладателем Кубок Испании (2010/11, 2013/14), Суперкубка Испании (2008, 2012), Суперкубка УЕФА (2014, 2016) и побеждал на клубном чемпионате мира (2014, 2016).
За сборную Португалии футболист провел 86 матчей, забил пять голов и стал чемпионом Европы в 2016 году.