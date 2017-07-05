Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Награждение футболистов "Спартака" золотыми медалями чемпионата России пройдет 8 июля

Спорт
5 июля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

"Спартак" в прошлом сезоне впервые за 16 лет стал чемпионом страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Команда "Спартака" во время церемонии награждения после победы в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный)

Команда "Спартака" во время церемонии награждения после победы в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17 будут вручены игрокам московского "Спартака" 8 июля. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Спартак" в прошлом сезоне впервые за 16 лет стал чемпионом страны.

В ночь на 8 июля футболисты "Спартака" вернутся в Москву из Австрии, где они проводят предсезонный сбор. После этого им будут вручены золотые медали. Изначально мероприятие должно было пройти на "Открытие-Арене", однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.

Церемония награждения состоится в одном из столичных концертных залов. На мероприятие будут приглашены руководители Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги, ветераны "Спартака", топ- менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ.

"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
2
В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде
3
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
4
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
5
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
6
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
7
Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиата
Темы дня
Загрузка...
Реклама