Клуб НХЛ "Сент-Луис" подпишет Костина после аннулирования его соглашения с "Динамо"

Клим Костин (в центре) после выбора на драфте новичков 2017 года © AP Photo/Nam Y. Huh

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" ждет аннулирования соглашения форварда Клима Костина с московским "Динамо", чтобы подписать с ним контракт новичка. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

Костин был выбран "Сент-Луисом" на прошедшем драфте НХЛ под 31-м номером. Во вторник стало известно, что Костин в числе 42-х игроков "Динамо" был признан неограниченно свободным агентом из-за задолженности АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" по зарплате за три месяца. Контракт Костина с "Динамо" действовал до весны 2019 года.

"Сейчас и мы, и "Сент-Луис" ждем подтверждения аннулирования контракта Костина с "Динамо". После чего начнем работу с "Сент-Луисом" по заключению контракта новичка, - сказал Милстейн. - Думаю, что контракт будет подписан в ближайшие дни".

В минувшем сезоне Костин провел восемь матчей за "Динамо", девять игр в Высшей хоккейной лиге за "Динамо" из Балашихи (одна передача) и один матч за ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге (одна передача).