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Британец Кавендиш снялся с "Тур де Франс" из-за перелома плеча

Спорт
5 июля, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Марк Кавендиш получил травму после столкновения со словаком Петером Саганом за 30 секунд до финиша четвертого этапа веломногодневки

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Марк Кавендиш после падения на финише четвертого этапа "Тур де Франс" - 2017

Марк Кавендиш после падения на финише четвертого этапа "Тур де Франс" - 2017

© EPA/MANTEY STEPHANE

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Британский гонщик команды Dimension Data Марк Кавендиш снялся с престижной веломногодневки "Тур де Франс" из-за перелома плеча, полученного на четвертом этапе после столкновения со словаком Петером Саганом из немецкой команды Bora-Hansgrohe. Об этом сообщает пресс-служба веломногодневки.

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Падение на финише четвертого этапа "Тур де Франс"

Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

Ранее специальное жюри "Тур де Франс" постановило, что Саган виновен в завале гонщиков за 30 секунд до финиша четвертого этапа. Словак оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавендиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба. Позднее Саган был дисквалифицирован с веломногодневки за нарушение правил.

Четвертый этап "Тур де Франс" стартовал в Мондорф-ле- Бен [Люксембург], а завершился во французском Вители во вторник. Француз Арно Демар из команды FDJ стал первым, Саган финишировал вторым. По окончании четырех этапов словак шел вторым в генеральной классификации.

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах "Тур де Франс", в том числе он выиграл третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз - чемпионом Европы (2016). 32-летний Кавендиш побеждал в "Туре" в 2011 году, став первым в очковой классификации.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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