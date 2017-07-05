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Клуб НБА "Майами" объявил об уходе Боша из-за проблем со здоровьем

Спорт
5 июля, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

33-летний Крис Бош из-за обнаружившихся проблем со свертываемостью крови не выходил на площадку с февраля 2016 года

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Крис Бош

Крис Бош

© EPA/RHONA WISE

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и форвард "Майами Хит" Крис Бош завершил карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщается на сайте команды.

Первый номер, под которым выходил Бош в составе "Майами", будет навсегда закреплен за игроком и выведен из обращения. 33-летний Бош из-за обнаружившихся проблем со свертываемостью крови не выходил на площадку с февраля 2016 года.

Ранее НБА и профсоюз игроков лиги пришли к заключению, что заболевание Боша не позволяет ему продолжить карьеру. Это решение позволит "Майами" списать зарплату Боша в $52 млн за следующие два сезона из платежной ведомости после расторжения контракта. Значительная часть этой суммы покрывается страховкой.

В сезоне-2015/16 Бош провел 53 матча, в которых в среднем набирал по 19,1 очка за игру.

Бош является двукратным чемпионом НБА (2012, 2013), 11 раз приглашался на Матч всех звезд НБА (2006-2016). Вместе со сборной США выигрывал золото Олимпийских игр 2008 года и бронзу чемпионата мира - 2006.

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