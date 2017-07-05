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Легкоатлеты Кении будут тщательно проверены на допинг перед отъездом на ЧМ в Лондон

Спорт
5 июля, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам вице-президента федерации легкой атлетики Кении Пола Мутвии, в стране ведется серьезная работа с антидопинговыми нарушениями, в ходе которой будет проведена тщательная проверка легкоатлетов

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Легкоатлеты Кении, которые смогут принять участие в чемпионате мира в Лондоне, пройдут выборочную и тщательную проверку на допинг перед отъездом на турнир. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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По словам вице-президента федерации легкой атлетики Кении Пола Мутвии, в стране ведется серьезная работа с антидопинговыми нарушениями ради выполнения стандартов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в ходе которой будет проведена тщательная проверка легкоатлетов, претендующих на поездку в Лондон. Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

"Как страна, мы полны решимости обеспечить соблюдение всех требований IAAF и гарантировать, что наши спортсмены являются "чистыми", - сказал Мутвии.

В апреле стало известно, что кенийская легкоатлетка Джемима Сумгонг, которая стала олимпийской чемпионкой в марафоне на Играх в Рио-де-Жанейро, сдала положительный допинг-тест. В пробе 32-летней спортсменки было найдено запрещенное вещество эритропоэтин.

"Антидопинговое агентство Кении добилось значительного прогресса в выполнении всех требований. Любой спортсмен, который не выполнит требования IAAF в течение установленного срока, будет заменен или отстранен", - добавил Мутвии.

В мае 2016 года в Монреале состоялось заседание совета директоров Всемирного антидопингового агентства, в ходе которого экспертный комитет организации рекомендовал признать закон о борьбе с допингом в Кении несоответствующим кодексу. Чтобы достичь соответствия кодексу, кенийским властям было необходимо внести поправки в антидопинговое законодательство, которые вступили в силу летом прошлого года.

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