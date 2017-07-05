ESPN: футболист "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник футбольного клуба "Зенит" Маурисио близок к переходу в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.
Название команды не разглашается. Агент игрока Пьер Фернандес подтвердил интерес саудовского клуба к 28-летнему футболисту.
"Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии, - сказал агент. - Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть вероятность, что Маурисио его примет. Появлялись новости об интересе к игроку со стороны "Эспаньола" и "Штутгарта", но официального предложения не было сделано. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего Маурисио".
Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека". Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.
В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе "Зенита".