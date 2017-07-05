Команда Bora-Hansgrohe подала протест на дисквалификацию Сагана на "Тур де Франс"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Команда Bora-Hansgrohe подала протест на дисквалификацию словацкого велогонщика Петера Сагана на "Тур де Франс" за столкновение с британским гонщиком Dimension Data Марком Кавендишем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Саган стал вторым на четвертом этапе "Тур де Франс", который прошел во вторник. За 30 секунд до финиша произошел завал, в котором судьи признали виновным словака. Саган оттолкнул Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавендиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.

Bora-Hansgrohe требует снять дисквалификацию с Сагана и восстановить его результат на четвертом этапе. "Я не знал, что Кавендиш был позади меня, - сказал Саган. - Он выехал очень резко и быстро, и я не успел среагировать. Мы коллеги и друзья по пелотону, и такие аварии всегда неприятны, надеюсь Кавендиш скоро восстановится".

В результате аварии Кавендиш получил перелом плеча и был вынужден сняться с "Тур де Франс".

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах "Тур де Франс", в том числе он выиграл третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз - чемпионом Европы (2016).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.