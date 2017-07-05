ФК "Зенит" и казахстанский "Кайрат" не ведут переговоров о переходе Аршавина

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Казахстанский "Кайрат" и российский "Зенит" не ведут переговоров о переходе в санкт-петербургский клуб нападающего Андрея Аршавина. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий.

Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью ТАСС заявил, что обсудит с главным тренером команды Роберто Манчини возможность возвращения Аршавина. Фурсенко сказал, что был бы рад, если форвард вновь станет игроком "Зенита".

"Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит. У нас завтра игра Лиги Европы (с литовским "Атлантасом" - Прим. ТАСС), Аршавин с командой", - сказал Калакуцкий.

В первом матче с "Атлантасом" (6:0), который состоялся 29 июня в Алма-Ате, 36-летний Аршавин забил два мяча. За "Кайрат" бывший капитан сборной России выступает с 2016 года, став с командой обладателем Суперкубка Казахстана 2017 года. Контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца года. На вопрос, ведутся ли с нападающим переговоры о продлении соглашения, Калакуцкий ответил: "Пока не обсуждали".

Аршавин играл за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Также он выступал за английский "Арсенал" (2009 - 2013) и краснодарскую "Кубань" (2015). В активе Аршавина 75 матчей и 17 голов за сборную России.