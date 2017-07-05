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Российские легкоатлетки Афанасьева и Сивкова примут участие в молодежном ЧЕ в Польше

Спорт
5 июля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Спортсменки ранее получили нейтральный статус от IAAF

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Кристина Сивкова

Кристина Сивкова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Клавдия Афанасьева и Кристина Сивкова, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, получили разрешение на участие в молодежном чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Европейской легкоатлетической ассоциации.

"Афанасьева и Сивкова включены в список участников турнира", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат Европы для спортсменов не старше 23 лет пройдет в польском Быдгоще с 13 по 16 июля. Сивкова будет соревноваться в беге на дистанции 100 метров, Афанасьева - в ходьбе на 20 км.

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь комитета по спортивной ходьбе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марис Петерсон, Афанасьева, в случае выполнения на этом турнире квалификационного норматива ЧМ-2017 в Лондоне, сможет выступить на взрослом чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа.

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