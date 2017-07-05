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ЖХК "Куньлунь" сделал предложение нападающей Беляковой

Спорт
5 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Как рассказал ТАСС отец спортсменки, хоккеистка еще не приняла решение по поводу предложения от китайского клуба

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Людмила Белякова (справа)

Людмила Белякова (справа)

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женский хоккейный клуб "Куньлунь" из Шендженя сделал предложение нападающей "Торнадо" Людмиле Беляковой, выступавшей ранее в женской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил ее отец Виктор.

Предыдущий сезон 22-летняя Белякова провела в подмосковном "Торнадо", с которым стала двукратной чемпионкой России. В женской НХЛ Белякова играла в команде "Нью-Йорк".

"Я знаю, что ей поступило предложение из "Куньлуня". Но пока никакого решения она не приняла", - сказал Беляков.

Хоккеистка в составе сборной России является бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2016 годов.

Женская команда "Куньлуня", созданная в этом году, будет ближайшие пять лет играть в Канадской хоккейной лиге.

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