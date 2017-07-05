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Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июля

Спорт
5 июля, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Вручение медалей пройдет на встрече с болельщиками на стадионе "ЦСКА-Арена"

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Награждение игроков и тренерского штаба футбольного клуба ЦСКА серебряными медалями чемпионата России состоится 13 июля на стадионе "ЦСКА-Арена". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вручение медалей пройдет на встрече с болельщиками, которые смогут задать вопросы руководству, тренерам и игрокам.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России в прошедшем сезоне. Чемпионом России стал "Спартак", третье место занял "Зенит".

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