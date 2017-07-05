Чешский форвард Хорак присоединится к ХК "Витязь" на сборе в Италии

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чешский нападающий "Витязя" Мартин Хорак присоединится к команде на сборе в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
"Хорак участвовал в чемпионате мира, поэтому ему решено дать отдохнуть. К команде он присоединится на сборе в Италии", - сообщили в пресс-службе.
Хорак провел в минувшем сезоне за подольский клуб 64 матча, в которых набрал 32 очка (16 шайб + 16 передач). За сборную Чехии на чемпионате мира - 2017 он провел восемь матчей, в которых забил три гола и отдал три передачи.
Хоккеисты "Витязя" приступили к подготовке к сезону в Подольске в начале июля. В итальянский Брессаноне они отправятся 9 июля.