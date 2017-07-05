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"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 года

Спорт
5 июля, 12:28 дата обновления: 5 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Mariscal

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки. Официальная церемония подписания соглашения должна состояться в ближайшее время. Ранее испанская газета As сообщила, что сумма отступных за 30-летнего форварда по новому соглашению составит €300 млн.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

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