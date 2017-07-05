Федор Чудинов может выступить во Всемирной суперсерии бокса

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира россиянин Федор Чудинов получил предложение выступить во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", с которой работает спортсмен.

Чудинов в конце мая в британском Шеффилде проиграл хозяину ринга Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул "суперчемпиона" мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

"Федор получил предложение выступить во Всемирной суперсерии бокса. Компания "Патриот" заинтересована в данном предложении. При этом Федору предстоит провести в этом году два рейтинговых боя", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 - нокаутом) и два поражения.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди профессиональных боксеров с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а два финальных поединка пройдут в мае.