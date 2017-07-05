Мутко: государство вложило в развитие физкультуры и спорта с 2009 года 481 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Государство с 2009 года вложило в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Спорт всегда является приоритетной темой деятельности правительства, оно в своей работе самым серьезным образом занимается этим вопросом. Мы сделали значительный шаг вперед, только с 2009 года мы вложили в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей, это колоссальный ресурс, - сказал он. - Совместно с Госдумой мы модернизировали всю законодательную базу, внесли около 100 поправок в федеральные законы, мы все отрегулировали. Выполняются долгосрочные программы по 97 видам спорта, по 57 олимпийским видам, приняты 10 профессиональных стандартов для спортсменов, тренеров-преподавателей".

"Главное - по-настоящему возросший интерес к занятиям спортом, - отметил Мутко. - Мы перешагнули плановые показатели - по сравнению с 2009 годом количество занимающихся спортом увеличилось в два раза - 46,6 млн человек, более 36 процентов наших граждан".