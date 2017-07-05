Слуцкий: "Халл Сити" ведет переговоры об аренде футболистов "Челси"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Халл Сити" ведет переговоры об аренде игроков лондонского "Челси" в летнее трансферное окно. Об этом рассказал главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, слова которого передает издание Hull Daily Mail.
В четверг состоялась первая пресс-конференция Слуцкого в качестве главного тренера английского клуба.
"У нас сейчас две цели: сохранить свой состав и взять несколько игроков в аренду, потому что у нас есть несколько свободных позиций, в том числе центрального защитника. Возможно, мы возьмем в аренду игроков "Челси", сейчас ведутся переговоры, - сказал Слуцкий. - Новая информация может появиться перед нашей поездкой в Португалию на следующей неделе".
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл Сити", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.