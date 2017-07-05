Промоутеры Кудряшова подтвердили участие во Всемирной суперсерии бокса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом сообщает пресс-служба компании "Мир бокса".

"Я пройду весь путь к четырем титулам и призу Мохаммеда Али, - сказал Кудряшов. - В турнире много чемпионов и экс- чемпионов, но ни у кого нет такого процента побед нокаутом. Я с большим уважением отношусь ко всем участникам, но любой, оказавшийся на моем пути, будет нокаутирован".

Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.