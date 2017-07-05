Агент: переговоры "Зенита" и ПАОКа по переходу Мака находятся в завершающей стадии

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Словацкий полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Роберт Мак в конце недели может стать игроком греческого ПАОКа. Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего футболиста Юрай Венглош.
"ПАОК очень заинтересован в приобретении Мака. Сейчас греческий клуб и "Зенит" ведут переговоры по трансферу игрока. Будет ли это аренда или полноценный трансфер, в данный момент разглашать не могу, переговоры вошли практически в завершающую стадию", - сказал Венглош.
"Думаю, в конце этой недели вы обо всем узнаете на официальных страницах обоих клубов", - добавил агент.
Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за российский клуб в различных турнирах 27 матчей и забил шесть мячей. В активе полузащитника 33 матча и три гола за сборную Словакии.