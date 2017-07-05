Мутко: Россия проведет соревнования для паралимпийцев в случае их недопуска к Играм

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия готова провести альтернативные соревнования для паралимпийцев в случае недопуска сборной на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы сохраняем содержание сборной, финансируем работу, соблюдаем календарь событий. Сложно представить это, но если сборная не получит допуск до Игр в Пхенчхане, мы проведем в марте соревнования в Ханты-Мансийске и сделаем это на самом высоком уровне", - сказал Мутко.

"Мы оказываем всяческую поддержку Паралимпийскому комитету России (ПКР) по восстановлению. Подписана дорожная карта, одним из пунктов которой является невмешательство государства в управление организацией. ПКР работает над ее реализацией. Мы продолжаем поддерживать паралимпийский спорт", - добавил вице-премьер.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.